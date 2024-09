Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen/ Lkr. Tuttlingen) Fahrschüler stürzt mit Roller und verletzt sich leicht (20.09.2024)

Emmingen-Liptingen (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein 44-jähriger Rollerfahrer bei einem Unfall am Freitag, gegen 12.30 Uhr, auf der Landesstraße 440 im Bereich Bärenthal. Der Mann hatte eine Fahrstunde und fuhr auf der L 440 von Stockach kommend in Richtung Neuhausen ob Eck. In einer Rechtskurve verlor der Fahrschüler die Kontrolle über sein Gefährt, kollidierte in der Folge mit der rechtseitigen Leitplanke und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Am Roller Yamaha GDP125 entstand ein Blechschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

