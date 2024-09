Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter prellt Taxifahrer (21.09.2024)

Singen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend einen Taxifahrer auf der Widerholdstraße geprellt. Der Unbekannte ließ sich von dem 24 Jahre jungen Taxifahrer vom Bahnhof Memmingen bis nach Singen befördern. Gegen kurz nach 21 Uhr In der Widerholdstraße angekommen, forderte der 24-Jährige die ausstehenden 400 Euro Fahrtkosten von dem Mann. Daraufhin händigte dieser etwa 20 Euro in Münzen aus und gab weiterhin an, den Restbetrag "schnell" holen zu wollen, verließ das Taxi und ergriff unvermittelt die Flucht.

Zu dem unbekannten Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 180 Zentimeter groß, sehr dünne Statur, kurze Haare, dunkler Bart. Er war schwarz gekleidet und hatte einen Rucksack dabei. Zudem sprach er akzentfreies Deutsch.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des unbekannten Betrügers nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell