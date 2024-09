Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Auto erfasst Radfahrer (22.09.2024)

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Ein Leichtverletzter ist die Bilanz eines Unfalls, den eine Autofahrerin am Sonntag, gegen 10 Uhr auf der Kreuzung aus den Straßen "Nägelesee" und "Mühllehen" verursacht hat. Eine 28-jährige fuhr in einem Peugeot von der Straße "Mühllehen" in den Kreuzungsbereich ein. Dort erfasste sie einen vorfahrtsberechtigten 57-Jährigen, der in diesem Moment mit einem Fahrrad auf der Straße "Nägelesee" vorbeiradelte. Der Radfahrer stürzte nach der Kollision und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell