Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen, K 5736

Schwarzwald Baar Kreis) Motorradfahrer stürzt und zieht sich schwere Verletzungen zu (21.09.202)

Bräunlingen - K 5736 (ots)

Auf der Strecke zwischen Mistelbrunn und Bubenbach hat sich ein Motorradfahrer am Samstagnachmittag gegen 17:30 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt. Der Biker fuhr auf der Kreisstraße 5736, kam in einer Linkskurve von der Straße ab und zu Fall. Durch den Sturz verletzte er sich schwer. Einem Ersthelfer berichtete er, dass er einem entgegen kommenden Auto ausweichen musste. Er kam mit einem Rettungswagen in eine Unfallklinik. An seiner BMW Maschine entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Vor Ort war den Angaben nach ein weiterer Zeuge, von dem bislang keine Personalien bekannt sind. Bei dem entgegen gekommenen Auto handelt es sich angeblich um einen Pkw mit schweizerischer Zulassung. Sollten Sie Angaben zu diesem Fahrzeug, oder zum Unfallhergang machen können, wird darum gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen unter der Nummer 0771 / 837830 zu melden.

