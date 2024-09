Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall beim Überholen (15.08.2023)

Schonach im Schwarzwald - L 109 (ots)

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 109 zwischen Schonach und Oberprechtal ist am Freitagmorgen ein Unfall geschehen. Ein 53-Jähriger fuhr hinter einem 61-Jährigen in Richtung Oberprechtal. Mit seinem Opel Corsa wollte der Vorrausfahrende nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Hierfür setzte er den Blinker. Der hinterherfahrende in seinem Opel Cascada deutete den Blinker fehl und setzte zum Überholen an. Der Abbiegevorgang und der Überholversucht geschahen gleichzeitig, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Schaden an den Autos beläuft sich auf über 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell