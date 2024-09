Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Bundesstraße 27- Auto überschlägt sich (20.09.2024)

Deißlingen (ots)

Am Freitag hat sich auf der Bundesstraße 27 zwischen Rottweil und Deißlingen ein Unfall ereignet. Gegen 22 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit einem Opel Adam von Lauffen kommend in Richtung Deißlingen. Auf der Strecke kam der junge Mann mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, woraufhin sich das Auto überschlug und schließlich auf der angrenzenden Wiese liegenblieb. Der 24-Jährige befreite sich selbstständig aus dem demolierten Opel und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Die alarmierten Feuerwehren Deißlingen und Villingendorf unterstützten die Polizei bei der Suche nach dem jungen Autofahrer. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Er konnte letztendlich in Deißlingen aufgefunden und zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Um den Opel Adam, an dem ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Ob ein Flurschaden oder ein Schaden an der Fahrbahn entstanden ist erfordert weitere Ermittlungen.

