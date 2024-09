Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottenburg A81/ Lkr. Tübingen) Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen - drei Leichtverletzte und rund 8.000 Euro Schaden (22.09.2024)

Rottenburg A81 (ots)

Drei Leichtverletzte und etwa 8.000 Euro Sachschaden an drei beteiligten Fahrzeugen sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Sonntagabend, gegen 20.45 Uhr, auf der Bundesautobahn A 81 zwischen den Anschlussstellen Horb am Neckar und Rottenburg ereignet hat. Auf der Fahrt in Richtung Stuttgart musste eine 59-jährige VW Tiguan-Fahrerin auf dem rechten Fahrstreifen wegen eines Staus abbremsen. Ein dem Tiguan folgender 62-jähriger VW-Fahrer reagierte zu spät und fuhr in das Heck des bremsenden Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Tiguan noch auf einen davor ebenfalls bremsenden Audi A3 einer 40-Jährigen geschoben. Die Tiguan-Fahrerin und ihr 12-jähriger Beifahrer sowie die 48-jähriger Beifahrerin im Audi verletzten sich bei dem Unfall leicht. Alle drei Autos blieben fahrbereit.

