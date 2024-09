Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Bundesstraße 462- eine Leichtverletzte (22.09.2024)

Dunningen (ots)

Eine leichtverletzte Beifahrerin und ein Gesamtschaden in Höhe von über 20.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Sonntagmittag, gegen 12.15 Uhr, auf der Bundesstraße 462 zwischen Dunningen und Rottweil ereignet hat. Ein 58-jähriger Fahrer eines Audi war auf der B 462 von Dunningen herkommend in Richtung Rottweil unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam der Mann nach links von der Straße ab, wo er in einem Straßengraben weiterfuhr. Die entgegenkommenden Autofahrer erkannten die Situation und wichen nach rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Während der Weiterfahrt im Graben touchierte der Audi trotzdem einen entgegenkommenden VW Transporter eines 22-Jährigen an der rechten Fahrzeugseite. Ein herumfliegendes Fahrzeugteil beschädigte noch einen Mercedes eines 42 Jahre alten Mannes an der Windschutzscheibe. Bei dem Unfall verletzte sich die 56-jährige Beifahrerin im Audi leicht. Nach der Behandlung durch den Rettungsdienst war eine Fahrt in eine Klinik nicht mehr nötig.

