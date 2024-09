Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 51-Jähriger baut betrunken Unfall und beleidigt Polizisten (23.09.2024)

Singen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht auf Montag einen Unfall im Bereich des Esso-Kreisverkehrs in der Radolfzeller Straße/Ekkehardstraße gebaut und während der Unfallaufnahme einen Polizisten beleidigt. Gegen 02.30 Uhr fuhr der 51-Jährige mit einem Honda Akkord auf der Ekkehardstraße in Richtung Radolfzeller Straße. Im Kreisverkehr kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und eine Stationierung und prallte anschließend gegen einen Baum ehe der demolierte Wagen liegenblieb. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem 51-Jährigen einen Wert von über zwei Promille. Neben seinem Führerschein musste er daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Während der Maßnahmen beleidigte der Mann zudem einen Polizisten. Er muss sich nun nicht nur wegen des unter Alkoholeinfluss verursachten Unfalls, sondern auch wegen Beleidigung verantworten. Am Honda entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro, die Höhe des Schadens an der Beschilderung und dem Baum sind noch nicht bekannt.

