Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, A98, Lkr. Konstanz) Motorradfahrerin bei Unfall verletzt (22.09.2024)

Stockach, A98 (ots)

Eine Motorradfahrerin ist bei einem Unfall am Sonntagnachmittag auf der Autobahn 98 zwischen der Anschlussstelle Stockach und dem Autobahnkreuz Hegau verletzt worden. Eine 21-Jährige fuhr mit einer Suzuki verbotswidrig durch die Rettungsgasse und kollidiert dabei mit einem im stockenden Verkehr die Spur wechselnden Audi A6 eines 34-Jährigen, der die von hinten kommende Bikerin übersah. Die junge Frau prallte in der Folge gegen den Kotflügel des Audis und von dort abgewiesen gegen einen ebenfalls im Stau fahrenden Opel Vectra eines 44 Jahre alten Mannes. Dabei erlitt die 21-Jährige schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie zur weiteren Versorgung in eine Klinik. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro. Um das nicht mehr fahrbereite Motorrad kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell