Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf dem Bodenseeradweg - Radfahrer stoßen zusammen (20.09.2024)

Konstanz (ots)

Auf dem Bodenseeradweg sind am Freitagnachmittag zwei Radfahrer zusammengestoßen und dabei verletzt worden. Ein 74-jähriger Rennradfahrer war auf dem Radweg von der Schneckenburgstraße kommend in Richtung Reichenau unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 18-Jähriger ebenfalls mit einem Rennrad in entgegengesetzte Richtung. Kurz hinter der Einmündung zur Konrad-Zuse-Straße bremste der 18-Jährige und wich in der Folge nach links aus um dem vorausfahrenden Radler nicht aufzufahren. Daraufhin prallte er mit dem entgegenkommenden 74-Jährigen zusammen. Beide stürzten und verletzten sich. Ein Rettungswagen brachte den älteren der beiden Radler in ein Krankenhaus. An den Rennrädern entstand Sachschaden in Höhe von je rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell