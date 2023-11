POL-E: Essen: Unbekannter verkauft PKW mit manipuliertem Kilometerstand - Fotofahndung

Essen (ots) - 45138 E-Huttrop: Am Donnerstagvormittag (9. November) attackierte ein junger Mann den Lehrer eines Berufskollegs an der Robert-Schmidt-Straße im Klassenraum mit einem Reizgas und flüchtete unerkannt. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen. Gegen 11:30 Uhr befand sich der Lehrer nach der Beendigung der Unterrichtsstunde in einem Klassenraum des ...

mehr