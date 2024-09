Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Lindenstraße/Gartenstraße (22.09.2024)

Gottmadingen (ots)

Am Sonntagnachmittag hat sich auf der Kreuzung Lindenstraße/Gartenstraße ein Unfall ereignet. Ein 45-jähriger Mazdafahrer kollidierte auf der Kreuzung mit einem vorfahrtsberechtigten Polestar einer 55-Jährigen. Dabei erlitt die Frau Verletzungen. Sie kam zu weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem nicht mehr fahrbereiten Polestar entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, den Schaden am Mazda schätzte die Polizei auf etwa 2.000 Euro.

