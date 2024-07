Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Geld gestohlen

Am Sonntag griff ein Mann an einem Fahrgeschäft in ein Kassenhäuschen.

Ulm (ots)

Der Diebstahl ereignete sich gegen 17 Uhr. An einem Fahrgeschäft kaufte ein Mann für sich und seine beiden Kinder Tickets. Er betrat das Geisterhaus und kehrte kurze Zeit später wieder zurück. Da seine Kinder wohl Angst hatten, forderte er den Eintrittspreis zurück. Das wurde ihm verweigert. Der Unbekannte griff daraufhin in das Kassenhäuschen und nach Bargeld. Damit wollte er verschwinden. Der Betreiber hielt ihn fest und der unbekannte Mann riss sich los. In einer Personengruppe verlor sich seine Spur.

