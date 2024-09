Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, B34, Lkr. Konstanz) Vier Verletzte bei Auffahrunfall auf der B34 zwischen Singen und Steißlingen (20.09.2024)

Singen, B34 (ots)

Vier verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 34 zwischen Singen und Steißlingen ereignet hat. Ein 26-jähriger VW-Fahrer war auf der B34 von Singen in Richtung Steißlingen unterwegs. Aufgrund stauenden Verkehrs auf Höhe der Anschlussstelle Steißlingen musste der junge Mann anhalten. Ein hinter ihm fahrenden 27-Jähriger mit einem Mercedes bremste und hielt ebenfalls. Ein wiederum dahinterfahrender 44-Jähriger mit einem Peugeot erkannte die Situation zu spät und prallte in das Heck des Mercedes, den es dadurch auf den VW schob. Die drei Fahrer und eine 33 Jahre alte Beifahrerin im VW erlitten durch den Aufprall Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Straßenmeisterei Radolfzell übernahm die Beschilderung und Reinigung der Unfallstelle. Um den nicht mehr fahrbereiten Peugeot kümmerte sich ein Abschleppdienst.

