Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunkener 19-jähriger Autofahrer verursacht Unfall - vier Verletzt (22.09.2024)

Konstanz (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag auf der Max-Stromeyer-Straße einen Unfall gebaut, bei dem vier Personen verletzt worden sind. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem mit drei weiteren Personen im Alter zwischen 22 und 25 Jahren besetzten Fiat auf der Max-Stromeyer-Straße in Richtung Riedstraße. Unmittelbar vor dem dortigen Kreisverkehr kam der junge Mann mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei erlitten alle Insassen Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Ein bei dem 19-Jährigen durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0,7 Promille.

Am Fiat entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Er muss sich nun wegen des in betrunkenem Zustand verursachten Unfalls verantworten.

