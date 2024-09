Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Auseinandersetzung vor einer Bar in der Straße "Kapellenhof"- Polizei sucht Zeugen (22.09.2024)

Rottweil (ots)

In der Nacht auf Sonntag ist es vor einer Bar in der Straße "Kapellenhof" zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen. Gegen 2.15 Uhr verließen ein 57-Jähriger und drei Männer im Alter von 28 und 29 Jahren das Lokal und gerieten vor dem Eingang wegen einer Unstimmigkeit so heftig aneinander, dass weitere Gäste auf die Straße kamen. Bei der Auseinandersetzung flogen auch Stühle herum. Eine 54-jährige Frau sowie der 57-Jährige erlitten bei dem Tumult leichte Verletzungen. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte die beiden in eine Klinik. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die drei zunächst unbekannten jungen Männer. Ein 29-Jähriger konnte im Rahmen der Fahndung im Bereich des "Schwarzen Tors" und seine Begleiter am Bahnhof von den Beamten vorläufig festgenommen werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnten diese ihren Heimweg antreten.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Tel. 0741 477-0, beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

