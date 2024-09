Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Diebe klauen aus Umkleidekabine- Zeugen gesucht (21.09.2024)

Oberndorf am Neckar (ots)

Unbekannte Diebe sind am Samstagabend in der Austraße in den Umkleideräumen der Neckarhalle aktiv gewesen. Zwischen 19.30 Uhr und 22.00 Uhr klauten sie aus einer unbeaufsichtigt in der Umkleidekabine hängenden Hose einen Geldbeutel mit Dokumenten, Bankkarten und Bargeld. Nach dem Diebstahl werden mit den geklauten Bankkarten noch mehrere Abbuchungen vom Konto des Geschädigten durchgeführt, bis dieser das Fehlen der Geldbörse bemerkte und die Karten sperren ließ. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Oberndorf, Telefon 07423 8101-0, entgegen.

Diebstähle aus unbeaufsichtigt stehen gelassenen Taschen und/oder Kleidungen in Umkleidekabinen von Sportstätten oder Schwimmbädern kommen immer wieder vor. Die Polizei weist deshalb darauf hin, nicht zu sorglos zu sein und es Dieben damit zu einfach zu machen. Oft bieten sich an solchen Örtlichkeiten verschließbare Spinde als Diebstahlsschutz an. Falls nicht, sollte man seine Wertsachen immer im Blickfeld behalten oder, noch einfacher, nicht benötigte Wertgegenstände erst gar nicht mitnehmen.

