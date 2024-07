Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb lässt Motorroller zurück

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Dienstag hatte es ein Dieb auf einen Motorroller abgesehen. Die Eigentümerin hatte diesen in der Erfurter Innenstadt abgestellt. Ein Unbekannter hatte sich dem Zweirad genähert und machte sich an diesem zu schaffen. Er beschädigte das Zündschloss, zerstörte die Lenkradsperre und brach die Transportbox auf. Anschließend fuhr er mit dem Zweirad einige Straßen weiter, bevor er dieses wieder abstellte und mit leeren Händen flüchtete. Am Zweirad entstand ein Schaden von 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch. (SE)

