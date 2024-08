POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auto und Motorroller kollidieren - Motorrollerfahrerin verletzt

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 14.08.2024, gegen 05:30 Uhr, hat eine Küche in einem Mehrfamilienhaus in der Hardstraße in Weil am Rhein-Friedlingen gebrannt. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung dürfte sich eine leichte Rauchgasvergiftung zugezogen haben. Es entstand ein Sachschaden an Kücheninventar und Wänden von schätzungsweise 2000 Euro. Mutmaßlich durch angebrannte Nahrungsmittel auf der eingeschalteten ...

