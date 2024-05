Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw nach Einbruch entwendet

Waldfeucht-Haaren (ots)

Zwischen dem 30. April (Dienstag), 22 Uhr, und dem 1. Mai (Mittwoch), 09.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Haus in der Haarener Straße und nahmen einen Fahrzeugschlüssel an sich. Mit diesem starteten sie nach ersten Erkenntnissen einen in der Einfahrt abgestellten KIA Ceed mit Aachener Kennzeichen (AC-) und verschwanden mit dem Fahrzeug.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell