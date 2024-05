Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 01.05.2024

Heinsberg-Oberbruch - Diebstahl aus Pkw

Im Tatzeitraum Dienstag, 30.04.2024, 08.00 Uhr bis 10.00 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter eine Scheibe eines auf der Grebbener Straße abgestellten Pkw ein. Aus einem Rucksack, welcher auf der vorderen Sitzbank abgestellt war, wurde Bargeld entwendet.

Geilenkirchen-Lindern - Pkw entwendet

Ein unbekannter Täter entwendete am Dienstag, 30.04.2024 um 18.40 Uhr einen Pkw vom Parkplatz eines Supermarktes in Lindern. Der Geschädigte hatte seinen Opel Corsa abgestellt, um Zigaretten zu kaufen. Hierbei ließ er den Schlüssel auf dem Zündschloss stecken. Eine männliche Person, ca. 20-25 Jahre alt, Vollbart, mit einer roten Jacke bekleidet, nutzte diese Gelegenheit und entwendete das Fahrzeug. Der Täter fuhr in Richtung Würm davon. Im Pkw befand sich zudem noch das Mobiltelefon des Geschädigten.

