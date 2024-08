Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Mann schlägt auf mehrere Personen in Restaurant ein

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (ots)

Am späten Dienstagabend, 13.08.2024, gegen 23 Uhr ging über den Polizei-Notruf die Meldung ein, dass ein Mann ein Restaurant in der Thürachstraße in Bad Krozingen betreten und anschließend auf mehrere Menschen eingeschlagen haben soll.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es sich bei dem Mann um einen 40-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen gehandelt haben, der mit seiner 38 Jahre alten Ehefrau und deren gemeinsamen 12-jährigen Tochter Urlaub in Bad Krozingen gemacht hatte. Als vermutlich ein Famileinstreit in der Ferienunterkunft eskalierte, flüchtete die Frau mit ihrer Tochter in das nahe gelegene Restaurant und bat dort um Hilfe. Der Ehemann folgte den beiden in das Lokal und drohte in aggressiver Art und Weise seinen beiden Familienangehörigen sowie weiteren Gästen. Der 40-Jährige schlug kurz darauf auf seine Ehefrau ein. Als ein 64 Jahre alter Restaurant-Gast einschritt, wurde dieser ebenfalls durch den augenscheinlich alkoholisierten Mann geschlagen.

Die hinzugerufenen Polizei-Streifen konnten den Tatverdächtigen in Gewahrsam nehmen. Dabei leistete der Mann erhebliche Gegenwehr, wodurch ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde.

Die Ehefrau des Tatverdächtigen sowie der Restaurant-Besucher wurden bei dem Vorfall ebenfalls leicht verletzt.

Der Polizeiposten Bad Krozingen hat ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

ak

