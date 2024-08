Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Täterfestnahme nach versuchtem Einbruch

Stadtkreis Freiburg (ots)

Am Montagabend, 12.08.2024, gegen 22:30 Uhr wurde ein 39-jähriger Mann nach einem Einbruchversuch in der Belchenstraße in Freiburg festgenommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen manipulierte der dringend Tatverdächtige, beim Versuch in eine Erdgeschosswohnung einzudringen, an einer den dort installierten privaten Überwachungskamera. Da sich der Geschädigte zum Tatzeitpunkt nicht vor Ort aufhielt und mit Hilfe seiner Videoüberwachung einen Einbruch vermutete, verständigte dieser seine Nachbarn. Diese konnten den dringend Tatverdächtigen stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. In der Nähe der Festnahmeörtlichkeit konnte die Polizei einbruchstypisches Beweismittel sicherstellen.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich zudem Erkenntnisse, dass der Mann, ein rumänischer Staatsangehöriger, in der Nähe ein Fahrzeug abgestellt hatte. Der Wagen wurde nach weiteren Beweismitteln durchsucht. Aufgefunden wurde nichts.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

