POL-FR: Efringen-Kirchen: Exhibitionist an den Isteiner Schwellen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Am Montag, 12.08.2024, sind in Weil am Rhein zwei mutmaßliche Fahrraddiebe in flagranti erwischt worden. Kurz nach 15:30 Uhr hatte ein Mann an einem Fahrrad, das an einem Fahrradständer vor einem Einkaufszentrum in der Hauptstraße verschlossen abgestellt war, bereits das Schloss geknackt, als er vom Fahrradbesitzer ertappt wurde. Der Tatverdächtige ...

