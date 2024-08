POL-FR: Freiburg-Altstadt: Handfeste Auseinandersetzung beim Freiburger Schlossbergfest - Zeugenaufruf

Eichstetten (ots) - Zu einem Fahrzeugbrand wurde das Polizeirevier Breisach am Montag 12.08.2024 gegen 16:10 Uhr am Sportplatz in Eichstetten gerufen. Die Freiwillige Feuerwehr Eichstetten löschte den lichterloh brennenden Fiat Doblo ab. Nach Angaben des Fahrers geriet das Fahrzeug während der Fahrt in Brand. Vermutet wird ein Defekt an der Autobatterie. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Verletzt wurde niemand. ...

mehr