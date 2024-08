Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallbach: Motorrollerfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 12.08.2024, gegen 13:30 Uhr, hat sich der Fahrer eines Motorrollers bei einem Verkehrsunfall auf der K 6327 bei Schallbach schwer verletzt. Der in Richtung Rümmingen fahrende 57-jährige befand sich hinter zwei Lkws, als er von der Fahrbahn geriet, eine Böschung hinunterfuhr und auf einem Radweg stürzte. Er verletzte sich dabei schwer und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Am Roller entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

