Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach/Efringen-Kirchen: Brände - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In Lörrach und Efringen-Kirchen hat es am vergangenen Wochenende, 09.-11.08.2024, mehrmals gebrannt. Zwei Gartenhäuser und Strohballen fielen den Flammen zum Opfer. Die Ermittlungen zu den Brandursachen dauern an.

In Lörrach im Grüttpark wurden am Freitagabend, gegen 23:45 Uhr, glimmende Mülleimer und ein leicht brennender Einkaufswagen entdeckt. Die Feuerwehr löschte die Gegenstände ab. Es dürfte nur geringer Sachschaden entstanden sein. Gegen 03:30 Uhr in derselben Nacht wurde ein Feuerschein auf einem Feld am Haagener Bergweg gemeldet. Über 30 Heuballen standen dort in Flammen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten mehrere Stunden. Am Samstagabend, gegen 21:30 Uhr, kam es zu einem kleinen Flächenbrand nochmals im Grüttpark. Es brannte frisch gemähtes Gras. Sachschaden dürfte keiner entstanden sein.

In Efringen-Kirchen stand in der Nacht auf Samstag, gegen 02:00 Uhr, ein Strohballenlager bei einem Aussiedlerhof an der B 3 in Richtung Fischingen in Flammen. Die Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort, um das Stroh zu löschen. Der Löscheinsatz dauerte bis in die Morgenstunden. Der hierbei entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 7000 Euro belaufen. Ein Motorrad soll unmittelbar vor Brandentdeckung von der Örtlichkeit in Richtung Egringen weggefahren sein. Am Sonntagmorgen brannte In der Gutenau ein größeres Gartenhaus (wir berichteten). Am Sonntagabend, 11.08.2024, kurz vor 22:00 Uhr, fing eine Gartenhütte in Istein Feuer. Diese wurde völlig zerstört. Die Feuerwehren aus der Umgebung war mit knapp 50 Einsatzkräften vor Ort.

Das Kriminalkommissariat Lörrach ermittelt und bittet um die Mitteilung verdächtiger Personen und Fahrzeugen sowie anderer sachdienlicher Hinweise unter Telefon 07621 176-0.

Streifenwagenbesatzungen waren und sind verstärkt präsent. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, wachsam zu sein. Wenn Sie etwas Verdächtiges sehen oder hören, dann zögern Sie nicht. Wählen Sie unverzüglich die 110!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell