POL-PDMT: Diez. Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Montabaur Elgendorf (ots) - Am Dienstag, 18.06.2024 um 18:50 Uhr meldet eine Zeugin hiesiger Dienststelle eine illegale Müllentsorgung auf einem Wanderparkplatz an der K126/Köppelstraße zwischen den Ortslagen Montabaur/Elgendorf und Ransbach-Baumbach. Hier wurden diverse, zerbrochene Eternitplatten in Müllsäcken abgeladen. Aufgrund des Zustandes muss davon ...

