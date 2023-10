POL-SI: Räuberischer Diebstahl in Bekleidungsgeschäft: Polizei nimmt 35-jährigen fest-#polsiwi

Hilchenbach (OT Allenbach) (ots) - Am Donnerstagmorgen (19.10.2023) sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Buchenhain" in Hilchenbach-Allenbach eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 8 und 9 Uhr durch ein Fenster Zugang zum Haus. Anschließend durchwühlten sie mehrere Schränke und entwendeten diversen Schmuck sowie zwei ...

mehr