Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizei-präsidiums Konstanz- Falschen Polizeibeamten festgenommen- 21-Jähriger in Haft (Aldingen, Lkr. Tuttlingen)

Aldingen (ots)

Der Polizei ist am Donnerstagnachmittag ein Betrüger der Masche falscher Polizeibe-amter ins Netz gegangen. Ein 69-Jähriger erhielt zunächst mehrere Anrufe von angeb-lichen Polizisten. Diese versuchten ihm die mittlerweile übliche Geschichte weiß zu machen, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde, die Täter bereits festge-nommen worden wären. Die Täter könnten mit einem technischen System Geldschei-ne und Gold-/Silber-Gegenstände aufspüren, weswegen der Mann alle seine Wertgegenstän-de zusammentragen und in einen Kochtopf legen sollte. Hierdurch könnten diese angeb-lich die Strahlungen der Wertgegenstände nicht mehr feststellen. Die Anrufer würden die Hilfe des 69-Jährigen zur Festnahme weiterer Einbrecher benötigen.

Der 69-Jährige ließ sich davon jedoch nicht täuschen und informierte umgehend, von den Betrügern unbemerkt, die Polizei. In weiteren Gesprächen forderten die Betrügern ihn auf die Wertgegenstände in einem Kochtopf zu deponieren und diesen an einem vereinbarten Ort abzustellen, der anschließend abgeholt werde sollte. Als kurz darauf ein 21-Jähriger den Topf abholte, schlug die Polizei zu. Bei der anschließenden Festnahme wehrte sich der junge Mann derart stark, dass zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden.

Die Staatsanwaltschaft Rottweil beantragte beim zuständigen Amtsgericht Rottweil Haftbefehl gegen den 21-Jährigen, den ein Haftrichter am Donnerstagmittag nach Vor-führung in Vollzug setzte.

Der junge Mann kam anschließend in eine Justizvollzugsanstalt. Er muss sich nun wegen eines Betrugsdeliktes verantworten.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Rottweil dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell