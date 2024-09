Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte machen sich an geparkten Autos zu schaffen - Polizei sucht Zeugen (21./22.09.2024)

Mühlhausen-Ehingen, Singen (ots)

In der Nacht auf Sonntag haben sich Unbekannte im Bereich Mühlhausen-Ehingen und der Singener Nordstadt an geparkten Autos zu schaffen gemacht. Die Unbekannten überprüften durch Rütteln an den Türen, ob die abgestellten Fahrzeuge verschlossen waren. Anschließend durchwühlten sie die unverschlossenen Autos und entwendeten aufgefundene Wertsachen.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise auf die unbekannten Täter geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell