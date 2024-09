Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall auf der Moltkestraße und Pfohrener Straße (19.09.2024)

Donaueschingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der Kreuzung Moltke- und Pfohrener Straße ein Unfall ereignet, bei dem eine Person leicht verletzt worden ist. Eine 42-Jährige fuhr mit einem Kia auf der Pfohrener Straße. An der Kreuzung zur Moltkestraße kollidierte sie als vorfahrtsberechtigte mit einem in die Kreuzung einfahrenden VW eines ebenfalls 42-Jährigen. Dabei erlitt die Frau leichte Verletzungen. Eine Aufnahme in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. An den Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell