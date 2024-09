Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen (16.09.2024)

VS-Villingen (ots)

Am vergangenen Montag, ist es auf der Rietstraße zu einem Unfall mit vier beteiligten Autos gekommen, und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Ein 39-Jähriger suchte im Fußraum des Beifahrers etwas und bemerkte währenddessen nicht, dass sich sein Mercedes GLE in Bewegung setzte. Dadurch stieß er mit einem vor ihm befindlichen, parkenden Toyota zusammen. Diesen schob er auf einen parkenden Mini Cooper und letztlich diesen noch auf einen Opel. Keins der Autos musste abgeschleppt werden.

