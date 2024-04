Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. PKW prallt gegen eine Mauer

Warendorf (ots)

Ein 33-Jähriger aus Werne fuhr am Samstag, 06.04.2024, gegen 23.05 Uhr, in Oelde auf der Straße In der Geist (L793) aus Richtung Westring in Richtung Innenstadt. Nachdem er den Kreisverkehr In der Geist / Zufahrt Marktkauf in Richtung Innenstadt verlassen hatte, beabsichtigten Polizisten den PKW zu kontrollieren.

Noch bevor Kontakt zu dem PKW hergestellt werden konnte, kam der 33-Jährige in der Rechtskurve In der Geist / Konrad-Adenauer-Ring ins Schleudern, verlor die Kontrolle und prallte gegen die Mauer vor einem Restaurant im Einmündungsbereich In der Geist / Konrad-Adenauer-Ring. Ein entstehender Brand im Motorraum wurde durch die Polizeibeamten gelöscht. Der 33-Jährige verletzte sich leicht, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Mauer sowie ein Werbeträger wurden leicht beschädigt.

Da der Verdacht bestand, dass der 33-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln das Fahrzeug führte, wurde eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus war er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

