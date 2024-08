Freiwillige Feuerwehr Wachtberg

FW Wachtberg: Stark verrauchtes Gebäude in Wachtberg-Adendorf

Wachtberg (ots)

Am frühen Morgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Wachtberg zu einem vermeintlichen Gebäudebrand nach Wachtberg-Adendorf gerufen. Da sich noch eine Person in dem Gebäude befand war höchste Eile geboten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Kellergeschoss des betroffenen Gebäudes zu erkennen. Sofort wurde ein Trupp unter Atemschutz in das Gebäude geschickt. Schnell wurde die Person gefunden, aus dem Gebäude gebracht und dem Rettungsdienst übergeben.

Bei der weiteren Erkundung in der Wohnung stellte sich schnell heraus, dass angebranntes Essen auf einem Herd zu der starken Rauchentwicklung führte. Eine weitere Brandstelle wurde nicht gefunden. Das Essen wurde ins Freie gebracht und abgelöscht. Letztendlich beschränkten sich die weiteren Maßnahmen der Feuerwehr auf ausgiebiges Lüften der Wohnung. Die Person hatte einiges an Rauchgasen aufgenommen und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Nach gut einer Stunde war der Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Wachtberg beendet.

