Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Horb am Neckar A81/ Lkr. Freudenstadt) Autofahrer kommt in der Ausfahrtskurve von der Fahrbahn ab- zwei Leichtverletzte und rund 17.000 Euro Blechschaden (21.09.2024)

Horb am Neckar A81 (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 11.15 Uhr, ist auf der Autobahn 81 auf Höhe der Anschlussstelle Horb ein Unfall passiert, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen davongetragen haben und ein Blechschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro entstanden ist. Ein 34-jähriger Fahrer eines Ford Kuga war auf der A 81 von Singen in Richtung Stuttgart unterwegs und verließ an der Anschlussstelle Horb die Autobahn. In der am Ende der Ausfahrt befindlichen Rechtskurve kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen und querte die Auffahrtsspange in Richtung Stuttgart, wo er mit einer rechtsseitigen Schutzplanke kollidierte. Der Autofahrer und seine 33 Jahre alte Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Um den nicht mehr fahrbereiten Ford, an dem ein Schaden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschlepper. Der Schaden an der Leitplanke wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell