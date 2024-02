POL-CE: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Celle (ots) - Winsen/Aller - Um 17:31 Uhr, am 26.02.2024, wird der Feuerwehr der Brand eines Ferienhauses in dem Südoheweg gemeldet. Vor Ort wird das brennende Haus durch den schnellen ersten Angriff der Feuerwehr abgelöscht. Verletzt worden ist dabei niemand. Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand im Erdgeschoss ausgebrochen und hat sich dann schnell über die Hausfassade in den Dachstuhl ausgeweitet. Die Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen und dauern an. Die ...

