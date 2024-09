Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Herzlichen Glückwunsch, Sie wurden als Erbe auserwählt - Vorsicht, Betrug!

Kaiserslautern (ots)

Betrüger bereicherten sich am Donnerstagvormittag an einem unbedarften Stadtbewohner. Der 76-Jährige erhielt auf seinem Mobiltelefon eine Nachricht, die besagte, dass er von einer schwer kranken Frau als Erbe auserwählt wurde. Der Nachlass betrage 450.000 Euro. Um das Geld zu erhalten, sollte der Mann eine Bearbeitungs- und Transaktionsgebühr zahlen. Der Senior überwies mehrere tausend Euro an unterschiedliche ausländische Konten. Nachdem das versprochene Erbe bei ihm aber nicht eingegangen war, fragte er bei seiner Bank nach. Diese machte den 76-Jährigen auf den Betrug aufmerksam, weswegen der Mann Anzeige bei der Polizei erstatte. Die Ermittlungen zu dem Betrug dauern an. |kfa

