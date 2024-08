Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Wohnmobil gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Emmerich (ots)

Am Sonntag (25. August 2024) wurde der Polizei der Diebstahl eines Wohnmobiles in Emmerich gemeldet. Das weiße Fahrzeug der Marke LMC (Typ A714 / 250), mit Kennzeichen aus Dortmund (DO-), war am Vortag (Samstag, 24. August 2024) gegen 11:15 Uhr auf dem Parkstreifen der Straße Stadtweide gegenüber der Niederlassung des Deichverbandes abgestellt worden, am Sonntag wurde gegen 12:15 Uhr der Diebstahl festgestellt. Die Kriminalpolizei in Emmerich bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Diebstahl bzw. zum Verbleib des Fahrzeuges machen können, sich zu melden. Hinweise unter Telefon 02822 7830.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell