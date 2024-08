Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Mann zwischen geparkten Pkw schwer verletzt aufgefunden

Unfallhergang unklar

Geldern (ots)

Am Sonntag (25. August 2024) gegen 11:14 Uhr kam es in Geldern, Boeckelter Weg, offensichtlich zu einem Sturz eines 58-jährigen Mannes aus Geldern. Anwohner, die aufgrund des Schreckensrufes des Mannes aufmerksam wurden, konnten den Mann zwischen zwei am Fahrbahnrand geparkten Pkw liegend antreffen. Sie konnten aber nicht erkennen, ob ein Fahrzeug möglicherweise an dem Unfall beteiligt war und sich dann unerlaubt entfernt hat. Es konnte lediglich eine ältere Dame mit kurzen grauen Haaren gesehen werden, die mit einem weinroten Krankenfahrstuhl auf der Straße unterwegs war. Einen Zusammenhang mit dem Sturzgeschehen kann ausgeschlossen werden, allerdings könnte die Dame eine wichtige Zeugin sein, die zur Klärung des Sachverhaltes beitragen könnte. Der Verletzte kann zum Unfallhergang aufgrund einer Einschränkung keine Angaben machen. Die Polizei bittet daher Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, sich beim ermittelnden Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern zu melden, insbesondere die ältere Dame mit dem weinroten Krankenfahrstuhl. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.

