Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen-Herongen - Verkehrsunfall

Fahrradfahrerin von LKW erfasst und schwer verletzt

Straelen (ots)

Am frühen Montagmorgen (26. August 2024) gegen 06:20 Uhr ereignete sich im Kreisverkehr Niederdorfer Straße und Riether Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger LKW aus Kevelaer fuhr von der Hoverstraße in den Kreisverkehr ein, als er aus derzeit nicht bekannten Gründen die 59-jährige Radfahrerin aus Herongen erfasste und einige Meter mitgeschleift wurde. Die 59-Jährige verletzte sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie fuhr nach ersten Erkenntnissen aus Richtung Herongen kommend auf der falschen Seite in den Kreisverkehr ein, als sie vom LKW erfasst wurde. (as)

