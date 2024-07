POL-FR: Rheinfelden: Fahrzeugbrand am Autobahn-Zoll

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 17.07.2024, vermutlich in der Zeit zwischen 02.00 Uhr bis 03.00 Uhr, waren in Schallbach zwei unbekannte Männer unterwegs, welche unter anderem die Schließverhältnisse von Fahrzeugen überprüften. Aus zwei Fahrzeugen wurde jeweils Münzgeld entwendet. Auch stehen die beiden Unbekannten in Verdacht bei einem landwirtschaftlichen Betrieb Werkzeuge aus einer unverschlossenen Werkstatt ...

mehr