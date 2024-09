Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streitgespräch endet mit Schlägen und Tritten

Kaiserslautern (ots)

Ein Streit ist am späten Freitagabend in der Innenstadt eskaliert. Am Fackelrondell begegneten sich kurz vor 23 Uhr vier Männer und zwei Frauen im Alter von 17 bis 25 Jahren. Zwischen den beiden Gruppen entwickelte sich nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen zunächst ein Streitgespräch, in dessen Verlauf Beleidigungen geäußert wurden. Der Disput wurde zwischen drei der Männer schließlich handgreiflich und endete mit Schlägen und Tritten. Mindestens einer der Beteiligten trug Verletzungen davon. Andere Gruppenmitglieder versuchten zu schlichten. Die Polizei stellte die Daten der Verdächtigen und Zeugen fest. Auf zwei Männer im Alter von 17 und 20 Jahren kommen jetzt Strafanzeigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung zu. Die Ermittlungen dauern an. |erf

