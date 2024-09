Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Traktoren begegnen sich - Treppe beschädigt

Steffeln (ots)

Am 18.09.2024 ereignete sich in der Zeit zwischen 18:00 und 19:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Hochstraße in Steffeln. Nach ersten Erkenntnissen begegneten sich hier ein grüner Traktor mit einem weißen Heuladewagen, sowie ein roter Traktor mit einem Heuladewagen unbekannter Farbe. Der Fahrer des grünen Traktors schätzte dabei den Seitenabstand zu einer rechtsseitig gelegenen Treppe eines Wohnhauses falsch ein, sodass er diese streifte und einen Schaden verursachte. Der Fahrer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Prüm unter 06551-9420 oder per E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu richten.

