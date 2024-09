Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Landkreis Rottweil) Gegenverkehr ausgewichen und von Straße abgekommen - Polizei sucht Zeugen (16.09.2024)

Sulz am Neckar (ots)

Ein Opel ist am Montagabend, gegen 17 Uhr, auf der Straße "Kastell" einem entgegenkommenden Auto ausgewichen und von der Fahrbahn abgekommen. Der 19-jährige Fahrer war von Sigmarswangen in Richtung Sulz unterwegs. Ein mit hoher Geschwindigkeit entgegenkommendes Fahrzeug zwang ihn dazu nach rechts auszuweichen, wodurch der Opel von der Straße abkam. Verletzte gibt es keine. Am Auto ist ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstanden. Es musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Oberndorf bittet Personen, die Hinweise zum unbekannten Autofahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 07423 / 81010 zu melden.

