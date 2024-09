Polizeipräsidium Konstanz

Dauchingen, L 423

Schwarzwald Baar Kreis) Zwei Autos stoßen frontal auf der Landesstraße 423 zusammen - Zwei Schwerverletzte (16.09.2024)

Dauchingen - L 423

Zwei Schwerverletzte sind die Bilanz eines Unfalls, den ein Autofahrer am Montagnachmittag gegen 16 Uhr auf der L 423 zwischen Dauchingen und Niedereschach verursacht hat. Ein 59-jähriger Fahrer eines Hyundai fuhr in Richtung Dauchingen und geriet dabei auf gegen die Gegenfahrbahn. Hier stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Renault eines 19-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall wurden beide Autos in die Straßengräben abgewiesen und blieben dort schwer beschädigt liegen. Rettungswägen versorgten die Unfallopfer vor Ort und brachten sie in Kliniken. Abschlepper kümmerten sich um die Autos, an denen ein Gesamtschaden von etwa 5.500 Euro zu beziffern ist.

