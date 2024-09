Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) 18-jähriger Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei (15.09.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hat sich ein Kleinkraftradfahrer am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr in Schwenningen. Der 18-Jährige sollte einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden, weshalb die Polizei ihn zum Anhalten aufforderte. Diesen Aufforderungen leistete er keine Folge, sondern flüchtete mit hoher Geschwindigkeit durch verschiedene Seitenstraßen und Fußgängerwege Schwenningens. Weder Stopp-Schild noch rote Ampel wurden hierbei geachtet und einige Passanten sogar gefährdet. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, bis der Fahrer durch einen engen Fußgängerweg flüchtete. Sein Roller konnte in der Sturmbühlstraße im Gras liegend aufgefunden und er als Halter schnell ermittelt werden. Durch eine Kontaktaufnahme konnte ein Treffen organisiert werden, bei dem der junge Mann ohne Roller und Ausstattung auftauchte. Er stritt die Tat ab und gab an, dass ein Bekannter sein Fahrzeug zuvor von ihm entwendet hatte. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Nach diesem Treffen kehrte er jedoch zu dem in der Wiese abgelegten Kraftrad zurück und konnte auch wegen seines persönlichen Erscheinungsbildes dadurch zweifelsfrei als Fahrer identifiziert werden. Im Laufe des Gesprächs gab der junge Mann nach und räumte den Tathergang doch noch ein. Sein Fahrzeug wurde ihm entzogen. Ihn erwarten Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Vortäuschen eines Fahrzeugdiebstahls. Personen, die durch die rasante Fahrweise eventuell gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizei in Schwenningen (07720 / 85000) in Verbindung zu setzten.

