POL-KN: (Singen, L189, Lkr. Konstanz) Unbekannter Autofahrer nötigt und beleidigt 22-Jährige (15.09.2024)

Deilingen, Delkhofen (ots) - Am Montagnachmittag ist eine Gartenhütte in der Straße "Am Mühlbach" in Brand geraten. Gegen 16.45 Uhr rückten die Feuerwehren aus Deilingen, Wehingen und Gosheim zu der an die Lagerhalle einer Firma angrenzenden, bei Eintreffen bereits in Vollbrand stehenden Gartenhütte aus. Den Einsatzkräften gelang es, ein Übergreifen des Feuers ...

mehr