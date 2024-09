Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) 65-Jährige schlägt Paketzustellerin (14.09.2024)

Spaichingen (ots)

Am Samstagmittag ist es in der Raiffeisenstraße zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 19-jährige Paketzustellerin wollte ein Paket ausliefern, das sie jedoch offensichtlich im Lager vergessen hatte. Als die junge Frau wieder in den Lieferwagen stieg, klopfte eine 65-Jährige an die Fahrerscheibe, zeigte eine Paketverfolgung auf ihrem Handy und machte die Ausfahrerin darauf aufmerksam, dass sie ihre Sendung noch nicht erhalten habe. Als die 19-Jährige daraufhin erneut aus dem Fahrzeug aussteigen wollte, schlug ihr die Frau unvermittelt mit der Hand gegen den Rücken. Anschließend fuhr die 65-Jährige mit ihrem Auto davon.

Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

